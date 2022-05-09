Хачатурянц о Матюнине: «Планируем обращаться в правоохранительные органы. Есть достаточно сомнений в непредвзятом судействе»

хочет обратиться в правоохранительные органы по поводу судейства .

– Арбитр Матюнин не прошел проверку на детекторе лжи?

– Согласно правилам РФС и договоренности с арбитрами мы не даем комментарии о проверке на полиграфе и ее результатах. Хочу еще раз подчеркнуть, что проверка на полиграфе является лишь опцией и не является главным или единственным критерием для принятия решения. Однако я могу сказать, что комплексная проверка в отношении судейства в матче – «Крылья Советов» завершена. Установлено, что в ходе матча было допущено 9 существенных ошибок в пользу «Химок» и только одна в пользу (при счете 2:1 в пользу «Химок»). Подчеркиваю, что я говорю только о значимых для хода матча ошибках, которые влияют на результат матча.

– Каковы дальнейшие действия Судейского комитета, Департамента судейства в отношении этого арбитра?

– В настоящее время продолжается проверка в отношении Матюнина. Во избежание любых рассуждений о конфликте интересов и моей личной заинтересованности в расследовании этого дела я взял самоотвод и не участвую в работе ЭСК по анализу качества его судейства. После завершения проверки, анализа всей имеющейся информации и совокупности всех факторов Судейский комитет РФС принимает решение о дальнейшем сотрудничестве с арбитром. Каким будет это решение, положительным или отрицательным, покажет время.

К Павлу Шадыханову вопросов уже сейчас нет. Он допустил очевидную ошибку при проверке гола Мирзова. Изучены все аудиопереговоры и ракурсы, которые просматривал ВАР при проверке гола. Имеет место серьезная ошибка с выбором ракурсов (не было просмотров с камеры из-за ворот), из-за которой Павел пропустит несколько туров и, надеюсь, сделает правильные выводы на будущее.

– Намерены ли вы обращаться в компетентные органы, не связанные с футбольными, для дальнейших разбирательств по работе арбитра в сезоне?

– Да, мы планируем обращаться в правоохранительные органы, так как у нас есть достаточно сомнений в объективном и непредвзятом судействе, а у РФС как общественной организации исчерпаны возможности для дальнейшего разбирательства по данному вопросу. Мы верим, что правоохранительные органы разберутся в этой ситуации.

– Как отреагировали на письма арбитра?

– У каждого субъекта футбола есть право обратиться в РФС за защитой своих прав. Так же как у судейского комитета РФС есть право провести необходимые проверки в отношении арбитра при наличии оснований. Я готов дать любые пояснения компетентным органам РФС по затронутым в жалобе вопросам при поступлении соответствующего запроса, – заявил глава судейского комитета и президент .

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