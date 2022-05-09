Холанд перейдет в «Ман Сити» на этой неделе. Все условия трансфера согласованы

Нападающий продолжит карьеру в .

По данным The Athletic, трансфер 21-летнего форварда согласован и будет официально подтвержден на этой неделе.

Норвежец еще в прошлом месяце согласовал условия личного контракта с «горожанами».

В скором времени «Сити» активирует опцию выкупа в контракте футболиста с дортмундским клубом. Таким образом, трансфер обойдется лидеру английской Премьер-лиги в 75 млн евро.

Холанд станет одним из самых высокооплачиваемых игроков команды, но его зарплата не превысит 375 тысяч фунтов в неделю, которые получает полузащитник Кевин де Брюйне.

В этом сезоне форвард забил 28 голов и отдал 7 передач в 29 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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