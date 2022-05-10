«Мемфис» провел 4-й матч с «Голден Стэйт» без Джа Морэнта

Лидер «Мемфиса» Джа Морэнт пропустил четвертый матч серии второго раунда плей-офф с «Голден Стэйт» (98:101, 1-3) из-за проблем с правым коленом.
Морэнт получил травму в третьей встрече после того, как за его колено схватился Джордан Пул.
Самый прогрессирующий игрок сезона прошел МРТ-обследование, но клуб не стал раскрывать детали. «Гризлис» объявили, что Джа беспокоят боли в колене.
По словам главного тренера «Мемфиса» Тэйлора Дженкинса, штаб команды будет оценивать состояние Морэнта в ежедневном режиме.
«Продолжим следить за Морэнтом. Будем смотреть с нашими врачами, в каком состоянии его колено», – заявил Дженкинс.
Пятый матч серии пройдет в среду в Мемфисе.
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