НБА. Плей-офф. «Милуоки» примет «Бостон», «Голден Стэйт» – «Мемфис»

В понедельник, 9 мая, продолжатся две серии второго раунда плей-офф НБА сезона-2021/22.

Тейтума в гостях попытается сравнять счет в серии с «Милуоки» Адетокумбо (1-2). «Голден Стэйт» Карри примет на своей арене Морэнта (2-1).

НБА

Второй раунд

Четвертые матчи

ведет в серии – 2-1

«Голден Стэйт» ведет в серии – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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