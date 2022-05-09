НБА. Плей-офф. «Милуоки» примет «Бостон», «Голден Стэйт» – «Мемфис»

В понедельник, 9 мая, продолжатся две серии второго раунда плей-офф НБА сезона-2021/22.
«Бостон» Тейтума в гостях попытается сравнять счет в серии с «Милуоки» Адетокумбо (1-2). «Голден Стэйт» Карри примет на своей арене «Мемфис» Морэнта (2-1).
НБА
Второй раунд
Четвертые матчи
- Дата проведения
- 10 мая, 02.30, «Fiserv Forum»
«Милуоки» ведет в серии – 2-1
- Дата проведения
- 10 мая, 05.00, «Chase Center»
«Голден Стэйт» ведет в серии – 2-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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