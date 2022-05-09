НБА. Плей-офф. «Милуоки» примет «Бостон», «Голден Стэйт» – «Мемфис»

Теги результаты Бостон Голден Стэйт Мемфис Милуоки НБА НБА плей-офф Баскетбол

В понедельник, 9 мая, продолжатся две серии второго раунда плей-офф НБА сезона-2021/22.

«Бостон» Тейтума в гостях попытается сравнять счет в серии с «Милуоки» Адетокумбо (1-2). «Голден Стэйт» Карри примет на своей арене «Мемфис» Морэнта (2-1).

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Четвертые матчи

Милуоки – Бостон
Дата проведения
10 мая, 02.30, «Fiserv Forum»
Онлайн матча

«Милуоки» ведет в серии – 2-1

Голден Стэйт – Мемфис
Дата проведения
10 мая, 05.00, «Chase Center»
Онлайн матча

«Голден Стэйт» ведет в серии – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Голден Стэйт» – снова самая огненная команда в НБА. Готовы ли они вернуть себе чемпионство?

В НБА – время вручения индивидуальных наград. В этом году ругают все: правила, критерии, призеров, жюри, даже дизайн трофеев

Итоговый разбор «Кливленда». Что нужно знать о защите в сезоне-21/22

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные