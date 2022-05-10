«Вашингтон» не попал в пустые ворота на 57-й минуте при счете 2:1 и проиграл «Флориде» – 2:3 ОТ. В серии теперь 2-2

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«Вашингтон» не попал в пустые ворота на 57-й минуте при счете 2:1 и проиграл «Флориде».

«Кэпиталс» упустили победу над «Пантерс» (2:3 ОТ) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2-2). 

На 50-й минуте Евгений Кузнецов вывел «Вашингтон» вперед (2:1), затем Маркус Юханссон мог увеличить счет, но не переиграл Сергея Бобровского при выходе 1 в 0. 

На 57-й минуте «Флорида» сняла вратаря при вбрасывании в чужой зоне. «Столичные» перехватили шайбу и могли сделать счет 3:1, но Гарнет Хэтэуэй не попал в пустые ворота. 

После этого на 58-й минуте «Флорида» сравняла счет (продолжая играть без вратаря) – отличился Сэм Райнхарт

В овертайме победную точку поставил Картер Верхаг. 

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