«Вашингтон» не попал в пустые ворота на 57-й минуте при счете 2:1 и проиграл «Флориде» – 2:3 ОТ. В серии теперь 2-2

«Вашингтон» не попал в пустые ворота на 57-й минуте при счете 2:1 и проиграл «Флориде».
«Кэпиталс» упустили победу над «Пантерс» (2:3 ОТ) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2-2).
На 50-й минуте Евгений Кузнецов вывел «Вашингтон» вперед (2:1), затем Маркус Юханссон мог увеличить счет, но не переиграл Сергея Бобровского при выходе 1 в 0.
На 57-й минуте «Флорида» сняла вратаря при вбрасывании в чужой зоне. «Столичные» перехватили шайбу и могли сделать счет 3:1, но Гарнет Хэтэуэй не попал в пустые ворота.
После этого на 58-й минуте «Флорида» сравняла счет (продолжая играть без вратаря) – отличился Сэм Райнхарт.
В овертайме победную точку поставил Картер Верхаг.