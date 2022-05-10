Малкин набрал 177-е очко в Кубке Стэнли и стал лучшим российским бомбардиром в истории, опередив Федорова

Евгений Малкин стал лучшим российским бомбардиром в истории плей-офф НХЛ.

Форвард установил окончательный счет в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с (7:2, 3-1).

Он набрал 177 (66+111) очков в 174 матчах и обогнал Сергея Федорова, на счету которого 176 (52+124) баллов в 183 играх.

На третьем месте идет Александр Овечкин («Вашингтон», 140 очков в 145 играх), на четвертом – Никита Кучеров («Тампа», 132 в 117).

В текущем розыгрыше у Евгения стало 3 (2+1) очка в 4 матчах.

Сегодня Малкин (16:12, 3:14 – в большинстве, «+2») нанес 2 броска в створ, применил 1 силовой прием, сделал 3 перехвата и допустил 1 потерю.

На вбрасываниях выиграл 17% попыток (1 из 6).