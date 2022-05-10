Ничушкин в 4-м матче с «Нэшвиллом»: победный гол, 6 бросков и 3 хита за 21:25 – 3-е время в «Колорадо»

Теги Кубок Стэнли Нэшвилл Колорадо НХЛ Валерий Ничушкин Хоккей

Валерий Ничушкин принес «Колорадо» победу в 4-м матче серии с «Нэшвиллом».

«Эвс» обыграли «Предаторс» со счетом 5:3 и завершили серию первого раунда Кубка Стэнли в свою пользу (4-0). 

Россиянин стал автором победной для «лавин» шайбы в третьем периоде. В текущем розыгрыше плей-офф у него 3 (2+1) очка в 4 играх. 

Сегодня Ничушкин (21:25 – 3-й показатель игрового времени в команде и лучший среди форвардов, 0:15 – в большинстве, 1:03 – в меньшинстве, «0») нанес 6 бросков в створ, применил 3 силовых приема, сделал 2 перехвата. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные