«Реал» отказался от трансфера Холанда из-за требования Райолы прописать отступные 150 млн евро со 2-го сезона

Стали известны причины отказа от идеи приобрести .

«Мадрид» был заинтересован в приглашении форварда , но борьбу за него в итоге выиграл .

По данным Cadena SER, представлявший интересы норвежца агент , который умер в прошлом месяце, хотел, чтобы в контракт игрока с испанской командой были включены отступные в размере 150 млн евро, которые вступали в силу со второго сезона.

Это условие не устроило президента «Реала» Флорентино Переса, поэтому Райола получил отказ.

«Сити» заплатит «Боруссии» 75 млн евро – эта сумма прописана в качестве отступных в его контракте с дортмундцами.

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