«Реал» отказался от трансфера Холанда из-за требования Райолы прописать отступные 150 млн евро со 2-го сезона

Стали известны причины отказа «Реала» от идеи приобрести Эрлинга Холанда.
«Мадрид» был заинтересован в приглашении форварда «Боруссии», но борьбу за него в итоге выиграл «Манчестер Сити».
По данным Cadena SER, представлявший интересы норвежца агент Мино Райола, который умер в прошлом месяце, хотел, чтобы в контракт игрока с испанской командой были включены отступные в размере 150 млн евро, которые вступали в силу со второго сезона.
Это условие не устроило президента «Реала» Флорентино Переса, поэтому Райола получил отказ.
«Сити» заплатит «Боруссии» 75 млн евро – эта сумма прописана в качестве отступных в его контракте с дортмундцами.
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