«Айлендерс» уволили Троца с поста главного тренера

Теги Айлендерс Лу Ламорелло Барри Троц НХЛ отставки Хоккей

Барри Троц уволен из «Айлендерс».

Об отставке главного тренера объявил генеральный менеджер клуба Лу Ламорелло.

В нынешнем сезоне «Айлендерс» не попали в плей-офф. Это случилось в 3-й раз за последние 6 лет, ранее – в 2017 и 2018 годах.

В прошлом розыгрыше Кубка Стэнли клуб проиграл в полуфинале «Тампе» (3-4).

59-летний Троц непрерывно работает главным тренером в НХЛ с 1998 года. Ранее он возглавлял «Нэшвилл» и «Вашингтон», с которым выиграл Кубок Стэнли в 2018 году, после чего перешел в нью-йоркский клуб. 

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