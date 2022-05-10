Кузнецов забросил 2-ю шайбу в этом плей-офф с передачи Овечкина

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Евгений Кузнецов забросил 2-ю шайбу в этом плей-офф с передачи Овечкина.

Россиянин отличился в третьем периоде четвертого матча серии «Вашингтона» и «Флориды» (2:3 ОТ, 2-2) в первом раунде Кубка Стэнли.

Ассистентом выступил Александр Овечкин, а началась атака после силового приема Ти Джея Оши против Сэма Беннетта. 

В 4 играх на счету нападающего 2 (2+0) очка. У Овечкина – 5 (1+4) баллов. 

Сегодня Кузнецов (20:05, 4:49 – в большинстве, 1:12 – в меньшинстве, полезность «+1») нанес 2 броска по воротам, сделал 1 блок, статистика потерь и перехватов – 1:1. 

На вбрасываниях выиграл 36% попыток (5 из 14). Также получил малый штраф. 

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