Кузнецов забросил 2-ю шайбу в этом плей-офф с передачи Овечкина

забросил 2-ю шайбу в этом плей-офф с передачи Овечкина.

Россиянин отличился в третьем периоде четвертого матча серии и «Флориды» (2:3 ОТ, 2-2) в первом раунде Кубка Стэнли.

Ассистентом выступил , а началась атака после силового приема Ти Джея Оши против Сэма Беннетта.

В 4 играх на счету нападающего 2 (2+0) очка. У Овечкина – 5 (1+4) баллов.

Сегодня Кузнецов (20:05, 4:49 – в большинстве, 1:12 – в меньшинстве, полезность «+1») нанес 2 броска по воротам, сделал 1 блок, статистика потерь и перехватов – 1:1.

На вбрасываниях выиграл 36% попыток (5 из 14). Также получил малый штраф.