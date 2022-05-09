Дэйна Уайт заявил, что наймет охранника для весов после проваленного взвешивания Оливейры

Президент UFC Дэйна Уайт рассказал о проблеме с весами перед турниром UFC 274. Напомним, чемпион легкого веса утратил титул из-за проваленного взвешивания.

«У нас есть такая проблема, когда парни выходят и начинают проверять весы накануне вечером, и все европейцы и парни из других частей света набирают килограммы, так что они все начинают возиться с чертовыми весами, чтобы посмотрите на килограммы и, кто знает?

В этой чудовищной машине, которую мы запускаем каждую неделю, так много движущихся деталей, и нам нужен охранник для весов. Это то, что нам придется сделать», – сказал Уайт.

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