Йоси, Макар и Хедман – претенденты на приз лучшему защитнику сезона НХЛ

назвала претендентов на приз лучшему защитнику сезона.

«Норрис Трофи» – приз, который вручается лучшему защитнику сезона НХЛ.

По итогам регулярного чемпионата определены три кандидата на получение награды – это ( ), ( ) и ( ).

31-летний Йоси набрал 96 (23+73) очков при полезности «плюс 13» в 80 матчах регулярного чемпионата. В среднем он проводил на льду 25:32.

23-летний Макар записал на свой счет 86 (28+58) баллов при полезности «плюс 48» в 77 играх чемпионата. В среднем он проводил на льду 25:40.

31-летний Хедман отметился 85 (20+65) баллами при полезности «плюс 25» в 82 матчах. В среднем он проводил на льду 25:04.

В прошлом сезоне приз «Норрис Трофи» получил защитник «Рейнджерс» Адам Фокс.