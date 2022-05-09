Йоси, Макар и Хедман – претенденты на приз лучшему защитнику сезона НХЛ

Теги рейтинги Тампа-Бэй Нэшвилл Колорадо НХЛ Виктор Хедман Роман Йоси Кэйл Макар Хоккей

НХЛ назвала претендентов на приз лучшему защитнику сезона.

«Норрис Трофи» – приз, который вручается лучшему защитнику сезона НХЛ.

По итогам регулярного чемпионата определены три кандидата на получение награды – это Роман Йоси («Нэшвилл»), Кэйл Макар («Колорадо») и Виктор Хедман («Тампа»).

31-летний Йоси набрал 96 (23+73) очков при полезности «плюс 13» в 80 матчах регулярного чемпионата. В среднем он проводил на льду 25:32.

23-летний Макар записал на свой счет 86 (28+58) баллов при полезности «плюс 48» в 77 играх чемпионата. В среднем он проводил на льду 25:40.

31-летний Хедман отметился 85 (20+65) баллами при полезности «плюс 25» в 82 матчах. В среднем он проводил на льду 25:04.

В прошлом сезоне приз «Норрис Трофи» получил защитник «Рейнджерс» Адам Фокс.

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