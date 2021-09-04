Очередная травма в сборной России, 25-я подряд победа Джоковича на «Шлемах», 9 шайб СКА «Адмиралу», срыв трансфера Кастильехо в ЦСКА и другие новости утра

1. Сборная России проведет важный матч с Мальтой в отборе ЧМ-2022, но один из лидеров команды пропустит игру: травмировался Александр Головин. Полузащитник «Монако» из-за повреждения бедра выбыл на две недели. Головин стал пятым игроком, покинувшим сборную России из-за травмы, и это не считая Марио Фернандеса и Алексея Ионова, пропустивших матч с Кипром из-за дискомфорта. Марио, кстати, тренируется по индивидуальной программе.

Зато наверняка участие в игре примет нападающий «Локомотива» Федор Смолов, посетивший пресс-конференцию вместе с Валерием Карпиным. У нападающего «Локомотива» все шансы стать капитаном сборной в этом матче: Джикия и Баринов, которые ранее сопровождали тренера, выходили на следующую игру с повязкой.

2. На US Open Новак Джокович в четвертом круге прошел 20-летнего американца Дженсона Бруксби, выиграв 25-й матч подряд на турнирах «Большого шлема».

Зверев, Харрис и Береттини тоже вышли в четвертьфинал. У женщин Анастасия Павлюченкова проиграла Каролине Плишковой.

3. В чемпионате КХЛ СКА вынес «Адмирал» (9:2), «Авангард» победил «Амур» в овертайме (3:2), ЦСКА выиграл у «Сочи» в гостях (4:1), «Спартак» был сильнее «Витязя» (3:2 ОТ), «Йокерит» и «Трактор» забросили 9 шайб на двоих (5:4 ОТ), а «Куньлунь» с рижским «Динамо» – одиннадцать (5:6).

4. В игре с «Адмиралом» здорово себя проявил 16-летний нападающий СКА Матвей Мичков: хоккеист сделал дубль и набрал три очка. Это его первые шайбы в лиге.

5. Трансферные новости. «Краснодар» ищет новый клуб для Магомеда-Шапи Сулейманова. Хавбека предложили «Уралу» и «Кайсериспору», еще его хотят арендовать «Ахмат» и «Нижний Новгород». Пишут, что переговоры ЦСКА и «Милана» по Кастильехо сорвались, так как армейцы не хотят платить за аренду. Итальянский клуб запрашивал 1 млн евро. «Спартак» сделал предложение о трансфере хавбека «Ростова» Данила Глебова, сумма – 5 млн евро. Переход россиянина в «Спартак» зависит от трансфера опорника «Бенфики» Габриэла в «Ростов», а эта сделка под угрозой срыва.

38-летний Рибери подписал с «Салернитаной» контракт по схеме «1+1». Бэйл, Марсело и Иско, скорее всего, уйдут из «Реала» через год, с Модричем могут продлить контракт. «Манчестер Юнайтед» может подписать Райса летом 2022-го, «Вест Хэм» оценивает хавбека в 80+ млн фунтов.

6. Военный переворот в Гвинее повлиял на футбол: в стране застрял форвард «Локомотива» Франсуа Камано. Клуб прикладывает все усилия для помощи игроку, сам Камано говорит, что у него все в порядке, хоть он и не может покинуть Гвинею. Проблемы и у хавбека «Ливерпуля» Наби Кейта: мерсисайдцы работают над возвращением гвинейца.

7. Неймар великолепно устроился в «ПСЖ»: футболист получает в клубе более 6,5 млн евро в год за вежливость, пунктуальность и дружелюбность. Его семью парижане тоже не обижают: когда президент «Барселоны» Жоан Лапорта после победы на выборах пытался убедить Неймара перейти в каталонский клуб, один из боссов «ПСЖ», узнав об этом, перевел отцу бразильца 20 млн евро.

8. «Ман Сити» потратил 1,08 млрд евро на состав. «МЮ» – 2-й, «ПСЖ» – 3-й, «Арсенал» – 8-й.

9. Пилот «Формулы-1» Валттери Боттас подписал контракт с «Альфа Ромео» и покинет «Мерседес» по окончании сезона.

10. Умер проведший 39 лет в коме экс-игрок сборной Франции Жан-Пьер Адамс. Все эти годы за ним ухаживала супруга Бернадетт.

11. Амурский тигр стал официальным талисманом ЧМ-2022 по волейболу, который пройдет в России.

12. Заместитель министра спорта России Алексей Морозов рассказал о проблемах с оформлением американских виз для российских спортсменов. Он допустил, что у них есть риск не выступить на многих квалификационных соревнованиях перед Олимпиадой.

13. «ПСЖ» и Dior договорились о партнерстве. Модный дом впервые сотрудничает со спортивным клубом.

14. Ротенберг, Смолов, Марадишвили, Анджорин, Керк, Бека-Бека, Тикнизян, Жемалетдинов – в заявке «Локомотива» на Лигу Европы.

15. «Челси» и «Тоттенхэм» хотят провести дерби с нулевым углеродным следом. Фанатов попросят доехать до стадиона на велосипедах, в продаже будет много растительной пищи.

Цитаты дня.

Глава «ПСЖ» о Суперлиге: «Сказочники и неудачники. Пока трое отщепенцев тратят силы и искажают правду, остальные идут вперед»

Блогер Илья Варламов: «Учитывая количество фанатов Хабиба, дагестанцы еще долго будут думать, что они кормят другие регионы России»

Карпин о меню в сборной: «92-й бензин лить в хорошую машину не будете. Правильное питание – 98-й. Без конфетки никто не умрет»

Дмитрий Федоров о группах поддержки: «Чирлидерши – это очевидный сексизм. Развлекать в полураздетом виде – роль девушки в архаичном обществе»

Венгерский историк – Борису Джонсону: «Британия столетиями колонизировала разные регионы, мы – нет. Приберегите игры с коленями для стран, где есть спрос»

Дженсон Баттон: «Если Мазепин хочет провести хоть сколько-нибудь долгую карьеру в «Ф-1», ему нужно изменить свое отношение»

Капитан Финляндии о ЧМ в Катаре: «Почему мы не говорили об этом 5 лет назад? Мы могли спасти жизни мигрантов и рабочих»

Журналист Морган об ужине с Роналду: «Я спросил Криштиану: «Кто величайший футболист, против которого ты играл?» Он ответил: «Месси. Но это неправильный вопрос»