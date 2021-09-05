КХЛ. «Авангард» примет «Амур», СКА – «Адмирал», ЦСКА в гостях у «Сочи»

В регулярном чемпионате КХЛ «Авангард» играет дома с «Амуром», СКА – с «Адмиралом», ЦСКА встречается на выезде с «Сочи».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 6 сентября, 18.30, «Хартвалл-Арена»
- Дата проведения
- 6 сентября, 19.00, «Балашиха-Арена»
- Дата проведения
- 6 сентября, 19.30, «ДС Мегаспорт»
- Дата проведения
- 6 сентября, 19.30, «Ledovyj Dvorets»
- Дата проведения
- 6 сентября, 19.30, «Arena Mytishchi»
- Дата проведения
- 6 сентября, 19.30, «Большой»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.