КХЛ. «Авангард» примет «Амур», СКА – «Адмирал», ЦСКА в гостях у «Сочи»

В регулярном чемпионате КХЛ «Авангард» играет дома с «Амуром», СКА – с «Адмиралом», ЦСКА встречается на выезде с «Сочи».

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Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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