КХЛ. «Авангард» примет «Амур», СКА – «Адмирал», ЦСКА в гостях у «Сочи»

Теги Авангард ЦСКА СКА Витязь Трактор Амур Спартак результаты Йокерит КХЛ Динамо Рига Адмирал Сочи Куньлунь Ред Стар Хоккей

В регулярном чемпионате КХЛ «Авангард» играет дома с «Амуром», СКА – с «Адмиралом», ЦСКА встречается на выезде с «Сочи».

КХЛ

Регулярный чемпионат

Йокерит – Трактор
Дата проведения
6 сентября, 18.30, «Хартвалл-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Авангард – Амур
Дата проведения
6 сентября, 19.00, «Балашиха-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Спартак – Витязь
Дата проведения
6 сентября, 19.30, «ДС Мегаспорт»
Онлайн матча Видео

 

СКА – Адмирал
Дата проведения
6 сентября, 19.30, «Ledovyj Dvorets»
Онлайн матча Видео

 

Куньлунь – Динамо Рига
Дата проведения
6 сентября, 19.30, «Arena Mytishchi»
Онлайн матча Видео

 

Сочи – ЦСКА
Дата проведения
6 сентября, 19.30, «Большой»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица КХЛ

Статистика КХЛ

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья