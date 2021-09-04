Умер проведший 39 лет в коме экс-игрок сборной Франции Жан-Пьер Адамс

В возрасте 73 лет ушел из жизни бывший защитник и сборной Франции Жан-Пьер Адамс.

В 1981 году Адамс завершил карьеру в 33 года. В 1982-м из-за врачебной ошибки во время операции на колене он впал в кому.

За 39 лет он так и не пришел в сознание. За ним все эти годы ухаживала супруга Бернадетт.

Адамс выступал за «ПСЖ», «Ним», «Ниццу» и другие клубы. В сборной Франции он играл в центре обороны с Мариусом Трезором из «Марселя». Их связку называли «Черной гвардией».

Уже 38 лет в коме из-за врачебной ошибки лежит бывший защитник сборной Франции. Все это время за ним ухаживает жена