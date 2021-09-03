Амурский тигр стал официальным талисманом ЧМ-2022 по волейболу, который пройдет в России

Организаторы чемпионата мира 2022 года, который пройдет в России, представили тигра в качестве официального талисмана турнира.

Последние три недели на сайте ЧМ проходило голосование, где болельщики могли выбрать одного из трех кандидатов: медведя, робота или тигра. 45,9% проголосовавших отдали предпочтение третьему варианту.

«Тигр – ловкое, смелое животное с фантастическим прыжком. Наш талисман – не простой тигр, а амурский. Он занесен в Красную книгу, и в России проводится большая работа по сохранению популяции редкого животного. Болельщики, выбирая именно этого кандидата, попали в яблочко.

При разработке талисмана организаторы руководствовались фирменным стилем и ключевым лозунгом Чемпионата мира – «Волейбол электризует!» Полоски Тигра сделаны в виде молний, а его нескончаемая энергия будет заряжать энергией и электризовать трибуны», – заявили организаторы, добавив, что позднее объявят имя талисмана.

Матчи ЧМ среди мужских команд с 26 августа по 11 сентября 2022 года примут десять городов России: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Кемерово.