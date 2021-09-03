«Локо» о Камано: «Прилагаем все усилия, чтобы он вылетел из Гвинеи». В стране – военный переворот

«Локомотив» выступил с заявлением в связи с ситуацией в Гвинее, где находится форвард сборной этой страны .

Сообщалось, что матч отбора ЧМ-2022 между национальными командами Гвинеи и Марокко не состоится сегодня из-за военного переворота в стране.

«Футбольный клуб прилагает все усилия, чтобы нападающий железнодорожников смог вылететь из Гвинеи и присоединиться к команде в Москве.

Напомним, что из-за сложной политической ситуации в Гвинее на данный момент заблокированы все пути въезда и выезда из страны, где сейчас находится наш игрок.

ФК «Локомотив» предпринял все возможные на данный момент действия и продолжает следить за развитием ситуации. Франсуа находится в своем доме, на постоянной связи с сотрудниками клуба», – говорится в заявлении московского клуба.