«92-й бензин лить в хорошую машину не будете. Правильное питание – 98-й. Без конфетки никто не умрет». Карпин о меню в сборной

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о травмированных футболистах.

– Связано ли большое количество травм с нагрузками? Травмированных уже семеро?

– Честно, не знаю, сколько, голова сейчас… Первое – некоторые травмировались не здесь, а приехали после тура.

Что касается того, что это может быть связано с нагрузками тренерского штаба, то у нас не было не то что высокой нагрузки на тренировке, а даже средней. Все тренировки средние или просто восстановительные. Мы играем и восстанавливаемся. В какой день нам вообще тренироваться?

Так что травмы связаны с последним туром в и с играми, где есть борьба и интенсивность.

Что касается диеты, то некоторые скинули вес – это связано и с игровой нагрузкой. По поводу питания – за неделю, даже восемь дней: сахар убрали, но через неделю опять начнут есть. Мы пытаемся всем меню доказать, что можно питаться хорошо и правильно, и что без тортика, конфетки и шоколадки никто не умрет. Пытаемся это показать.

На примере машины – вы в хорошую машину не будете 92-й бензин заливать. Правильное питание – это 98-й. С питанием для футболистов происходит то же самое.

– Лучше ли Головин и Миранчук в интенсивности, чем остальные?

– То, что игроки за границей больше привыкли к такому ритму, – однозначно да, – сказал Карпин.

Головин – 5-й игрок, покинувший сборную России из-за травмы