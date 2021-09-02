«Челси» и «Тоттенхэм» хотят провести дерби с нулевым углеродным следом. Фанатов попросят доехать до стадиона на велосипедах, в продаже будет много растительной пищи

примет в 5-м туре чемпионата Англии.

Клубы намерены провести матч, постаравшись не оставить так называемого углеродного следа. Они обсуждают со Sky Sports, телевизионным вещателем, способы снижения эмиссии в ходе организации игры.

В целях акции «Челси» и «Тоттенхэм» попросят зрителей добираться до «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» на велосипедах или общественном транспорте. Представители команд прибудут на арену на автобусах, использующих биотопливо, а в ходе матча будут использовать для воды картонные контейнеры вместо пластиковых. Также на стадионе в продаже будет широкий ассортимент растительной пищи.

Отмечается, что идею проведения матча с нулевым углеродным следом поддерживает правительство Великобритании. В ноябре оно организует конференцию ООН по изменению климата – она пройдет в Глазго.