Блогер Илья Варламов: «Учитывая количество фанатов Хабиба, дагестанцы еще долго будут думать, что они кормят другие регионы России»

Блогер Илья Варламов ответил экс-чемпиону в легком весе , который на одной из лекций сообщил, что «практически вся западная часть России питается электроэнергией, которая добывается с Дагестана».

«Скорее всего, Хабиб имел в виду Чиркейскую ГЭС — самую мощную на Северном Кавказе. Все ГЭС Дагестана вместе взятые вырабатывают в среднем 5 миллиардов кВт⋅ч электроэнергии в год. В прошлом году они произвели 3,77 млрд кВт⋅ч, в том числе Чиркейская ГЭС — 1,6 млрд кВт⋅ч.

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Хватает ли этого, чтобы снабжать электричеством весь Дагестан и отправлять его в Россию? Вовсе нет.

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За 2020 год Дагестан потребил почти 6,9 млрд кВт⋅ч электроэнергии. Получается, Дагестан производит в 1,8 раза меньше энергии, чем потребляет. А если считать одну Чиркейскую ГЭС, она генерирует почти в 4,4 раза меньше потребностей республики.

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Дагестан сегодня – энергодефицитный регион, и никакая Чиркейская ГЭС тут не помогает. Дагестан не снабжает электроэнергией не только «всю западную часть России», но даже сам себя! Проще говоря, это Дагестан получает электричество от остальной России, а не наоборот.

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И еще одна милая подробность. Поскольку, как сказал Хабиб, население Дагестана живет очень бедно, за свет оно платит далеко не всегда. К началу лета 2021 года дагестанцы накопили почти 7 млрд рублей долгов перед энергетиками.

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Что, кстати, довольно опасно. Если суд отключит электричество, то дагестанцы останутся без телевизора и не смогут увидеть лучшие бои Хабиба. А также его захватывающие лекции на просветительском форуме. В общем, что-то в красивой теории Хабиба не сходится.

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Почему Хабиб теперь читает лекции, непонятно. Но, учитывая количество его фанатов, дагестанцы еще долго будут думать, что они кормят другие регионы России. Ведь проверять информацию никто не будет», – заявил Варламов.

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