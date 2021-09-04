«Краснодар» ищет новый клуб для Шапи. Хавбека предложили «Уралу» и «Кайсериспору»

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Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов может покинуть клуб до закрытия трансферного окна в РПЛ.

Клуб работает над трудоустройством 21-летнего хавбека. Его услуги предложены «Уралу» и турецкому «Кайсериспору».

Проблемой может стать высокая зарплата футболиста. Он получает порядка 3 миллионов рублей в месяц.

Летом 2022 года истекает срок контракта Сулейманова с «Краснодаром». В этом сезоне он лишь раз вышел на поле в стартовом составе, трижды появлялся на замену, а две последние игры «быков» в РПЛ провел в запасе.

Трансферное окно в РПЛ закрывается 7 сентября.

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