«Краснодар» ищет новый клуб для Шапи. Хавбека предложили «Уралу» и «Кайсериспору»

Полузащитник может покинуть клуб до закрытия трансферного окна в РПЛ.

Клуб работает над трудоустройством 21-летнего хавбека. Его услуги предложены и турецкому .

Проблемой может стать высокая зарплата футболиста. Он получает порядка 3 миллионов рублей в месяц.

Летом 2022 года истекает срок контракта Сулейманова с «Краснодаром». В этом сезоне он лишь раз вышел на поле в стартовом составе, трижды появлялся на замену, а две последние игры «быков» в провел в запасе.

Трансферное окно в РПЛ закрывается 7 сентября.