Лапорта хотел вернуть Неймара в «Барсу» после победы на выборах. Один из боссов «ПСЖ» перевел отцу бразильца 20 млн евро, узнав об этом

Президент «Барселоны» после победы на выборах пытался убедить форварда «ПСЖ» Неймара перейти в каталонский клуб.

Менеджер отправлял двух своих подчиненных в Париж, чтобы они обсудили с Неймаром возможное возвращение в «Барсу». В ходе той беседы бразилец признался, что очень хочет вновь играть в составе сине-гранатовых.

Общение по этому вопросу завершилось, когда один из руководителей узнал об интересе «Барсы» к и внес около 20 миллионов евро на счет отца футболиста.

Деньги поступили со счета, который зарегистрирован не на «ПСЖ», пишет Diario Sport со ссылкой на RAC1.

Со статистикой 29-летнего форварда, который играл за «Барсу» с 2013 по 2017 год, можно ознакомиться тут.