«ПСЖ» и французский дом высокой моды Dior договорились о партнерстве.

Соглашение рассчитано на два года, и в его рамках компания будет предоставлять футболистам команды фирменную одежду, созданную с учетом клубных цветов.

Dior впервые сотрудничает со спортивным клубом. Организация существует с 1946 года.

🆕👔✨ get dressed up in Dior! #PSGxDior pic.twitter.com/J0LYF7BjWb