16-летний Мичков из СКА набрал 3 (2+1) очка в игре с «Адмиралом». Он впервые забил в КХЛ

Нападающий СКА Матвей Мичков сделал дубль и набрал три очка в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (9:2).
Форвард отличился в третьем периоде, сделав счет 7:2 в пользу питерцев. Второй гол Мичков забил при игре в большинстве на 58-й минуте.
Это первые шайбы 16-летнего хоккеиста в лиге.
Помимо этого, Мичков отметился результативной передачей в эпизоде с девятым голом Кирилла Марченко в ворота дальневосточников.
Мичков провел третью игру в КХЛ. Молодой нападающий дебютировал 2 сентября против «Северстали» (13:15 на льду), а также сыграл 4 сентября против «Локомотива» (10:59 на льду).