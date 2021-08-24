16-летний Мичков из СКА набрал 3 (2+1) очка в игре с «Адмиралом». Он впервые забил в КХЛ

Нападающий сделал дубль и набрал три очка в матче регулярного чемпионата против (9:2).

Форвард отличился в третьем периоде, сделав счет 7:2 в пользу питерцев. Второй гол Мичков забил при игре в большинстве на 58-й минуте.

Это первые шайбы 16-летнего хоккеиста в лиге.

Помимо этого, Мичков отметился результативной передачей в эпизоде с девятым голом Кирилла Марченко в ворота дальневосточников.

Мичков провел третью игру в КХЛ. Молодой нападающий дебютировал 2 сентября против «Северстали» (13:15 на льду), а также сыграл 4 сентября против «Локомотива» (10:59 на льду).