Переход Глебова в «Спартак» зависит от трансфера опорника «Бенфики» Габриэла в «Ростов»

«Спартак» работает над организацией сделки по полузащитнику .

Переход россиянина в московский клуб зависит от того, удастся ли «Ростову» договориться с «Бенфикой» о переходе опорного полузащитника . Речь может идти как об аренде, так и о полноценном трансфере.

При этом, как сообщает журналист Иван Карпов, у ростовчан есть альтернативный вариант для усиления этой позиции на случай, если сделка по Габриэлу сорвется.

Отметим, что ранее интерес к Габриэлу проявляли «Спартак» и «Краснодар».

Вчера стало известно, что, несмотря на предложение о трансфере Глебова от , «Ростов» не намерен отпускать Глебова, если не подпишет игрока ему на замену.

Полную статистику 21-летнего хавбека можно изучить здесь.