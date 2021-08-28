Ротенберг, Смолов, Марадишвили, Анджорин, Керк, Бека-Бека, Тикнизян, Жемалетдинов – в заявке «Локо» на ЛЕ

Теги Локомотив Борис Ротенберг-младший Федор Смолов премьер-лига Россия Лига Европы УЕФА Гильерме Дмитрий Живоглядов Мачей Рыбус Антон Миранчук Пабло Насименто Дмитрий Баринов Рифат Жемалетдинов Тин Едвай Франсуа Камано Гирано Керк Дмитрий Рыбчинский Максим Ненахов Виталий Лисакович Даниил Куликов Наир Тикнизян Станислав Магкеев Мурило Серкейра Константин Марадишвили Тино Анджорин Кирилл Зинович Алексис Бека-Бека Андрей Савин Андрей Никитин 2000 Футбол

Московский «Локомотив» опубликовал заявку на групповой этап лиги Европы.

В список А вошли 25 игроков. В список B можно будет дозаявить молодых воспитанников клуба.

Вратари: Маринато Гильерме, Андрей Савин.

Защитники: Дмитрий Живоглядов, Пабло, Тин Едвай, Максим Ненахов, Мурило, Борис Ротенберг, Мачей Рыбус.

Полузащитники: Станислав Магкеев, Константин Марадишвили, Дмитрий Баринов, Гирано Керк, Алексис Бека-Бека, Тино Анджорин, Антон Миранчук, Андрей Никитин, Рифат Жемалетдинов, Даниил Куликов, Наир Тикнизян, Кирилл Зинович, Дмитрий Рыбчинский.

Нападающие: Федор Смолов, Франсуа Камано, Виталий Лисакович.

На групповом этапе Лиги Европы «Локомотив» сыграет в группе E. Соперниками московской команды станут «Марсель», «Лацио» и «Галатасарай».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья