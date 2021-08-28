Ротенберг, Смолов, Марадишвили, Анджорин, Керк, Бека-Бека, Тикнизян, Жемалетдинов – в заявке «Локо» на ЛЕ

Московский «Локомотив» опубликовал заявку на групповой этап лиги Европы.
В список А вошли 25 игроков. В список B можно будет дозаявить молодых воспитанников клуба.
Вратари: Маринато Гильерме, Андрей Савин.
Защитники: Дмитрий Живоглядов, Пабло, Тин Едвай, Максим Ненахов, Мурило, Борис Ротенберг, Мачей Рыбус.
Полузащитники: Станислав Магкеев, Константин Марадишвили, Дмитрий Баринов, Гирано Керк, Алексис Бека-Бека, Тино Анджорин, Антон Миранчук, Андрей Никитин, Рифат Жемалетдинов, Даниил Куликов, Наир Тикнизян, Кирилл Зинович, Дмитрий Рыбчинский.
Нападающие: Федор Смолов, Франсуа Камано, Виталий Лисакович.
На групповом этапе Лиги Европы «Локомотив» сыграет в группе E. Соперниками московской команды станут «Марсель», «Лацио» и «Галатасарай».