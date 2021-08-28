Ротенберг, Смолов, Марадишвили, Анджорин, Керк, Бека-Бека, Тикнизян, Жемалетдинов – в заявке «Локо» на ЛЕ

Московский опубликовал заявку на групповой этап лиги Европы.

В список А вошли 25 игроков. В список B можно будет дозаявить молодых воспитанников клуба.

Вратари: Маринато Гильерме, Андрей Савин.

Защитники: Дмитрий Живоглядов, Пабло, Тин Едвай, Максим Ненахов, Мурило, Борис Ротенберг, Мачей Рыбус.

Полузащитники: Станислав Магкеев, Константин Марадишвили, , Гирано Керк, Алексис Бека-Бека, Тино Анджорин, , Андрей Никитин, , Даниил Куликов, , Кирилл Зинович, Дмитрий Рыбчинский.

Нападающие: , Франсуа Камано, Виталий Лисакович.

На групповом этапе «Локомотив» сыграет в группе E. Соперниками московской команды станут «Марсель», «Лацио» и «Галатасарай».