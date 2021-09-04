Головин пропустит матч с Мальтой из-за травмы

Полузащитник сборной России Александр Головин не сыграет с Мальтой в матче квалификации ЧМ-2022.

МРТ выявило у 25-летнего хавбека небольшое повреждение. Он покидает базу сборной в Новогорске.

«После игры со сборной Кипра у Александра Головина выявлено небольшое повреждение мышцы бедра, которое не позволит ему участвовать в следующем матче.

Футболист возвращается в расположение клуба для проведения лечения и полноценной подготовки к следующим играм», – сообщил старший врач сборной России Владимир Хайтин.

Матч Россия – состоится 7 сентября, начало – в 21:45 по московскому времени.