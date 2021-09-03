Неймар получает в «ПСЖ» более 6,5 млн евро в год за вежливость, пунктуальность и дружелюбность

Стали известны детали контракта, который был заключен между бразильским нападающим Неймаром и .

В соглашении прописан бонус за «вежливость, пунктуальность, дружелюбность и открытость к болельщикам». Кроме того, в этот пункт контракта включен запрет на публичную критику тактики «ПСЖ».

По соглашению Неймар обязан приветствовать болельщиков перед каждой игрой и прощаться с ними после матчей. Ему запрещено давать противоречивые комментарии о деятельности «ПСЖ», а также негативно высказываться о клубе, его сотрудниках и болельщиках.

Каждый месяц Неймар получает 541 680 евро по этому пункту соглашения (сумма – до уплаты налогов).

«ПСЖ» называл этот пункт «этическим». За выполнение этих требований Неймар получает чуть более 6,5 млн евро в год, утверждает El Mundo.

Ранее стало известно, что с учетом зарплаты и бонусов трансфер обошелся «ПСЖ» в 489 млн евро.