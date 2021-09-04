Головин – 5-й игрок, покинувший сборную России из-за травмы

Теги Алексей Ионов Сборная России по футболу травмы Валерий Карпин Сергей Петров Марио Фернандес Дмитрий Чистяков Александр Головин Даниил Фомин Станислав Магкеев Здоровье Футбол

Полузащитник сборной России Александр Головин не сыграет с Мальтой в матче квалификации ЧМ-2022 из-за повреждения.

25-летний хавбек стал пятым игроком, покинувшим расположение команды из-за проблем со здоровьем.

Ранее из сборной вынужденно уехали Даниил Фомин, Дмитрий Чистяков, Сергей Петров и Станислав Магкеев, который приехал в сборную уже с травмой.

Марио Фернандес и Алексей Ионов пропустили игру с Кипром (2:0) из-за небольшого дискомфорта. Однако они готовятся к матчу с Мальтой.

В августе в сборной России сменился медицинский штаб. Команду покинули Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский, пришли ассистент тренера по физподготовке Хуан Жозе Солла Агуар, физиотерапевты Карлос Алонсо Калвар и Хуан Антонио Мартинес Фернандес, врачи Михаил Вартапетов, Владимир Хайтин и Константин Моденов.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья