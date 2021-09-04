Головин – 5-й игрок, покинувший сборную России из-за травмы

Полузащитник сборной России Александр Головин не сыграет с Мальтой в матче квалификации ЧМ-2022 из-за повреждения.
25-летний хавбек стал пятым игроком, покинувшим расположение команды из-за проблем со здоровьем.
Ранее из сборной вынужденно уехали Даниил Фомин, Дмитрий Чистяков, Сергей Петров и Станислав Магкеев, который приехал в сборную уже с травмой.
Марио Фернандес и Алексей Ионов пропустили игру с Кипром (2:0) из-за небольшого дискомфорта. Однако они готовятся к матчу с Мальтой.
В августе в сборной России сменился медицинский штаб. Команду покинули Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский, пришли ассистент тренера по физподготовке Хуан Жозе Солла Агуар, физиотерапевты Карлос Алонсо Калвар и Хуан Антонио Мартинес Фернандес, врачи Михаил Вартапетов, Владимир Хайтин и Константин Моденов.