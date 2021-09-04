Головин – 5-й игрок, покинувший сборную России из-за травмы

Полузащитник сборной России Александр Головин не сыграет с Мальтой в матче квалификации ЧМ-2022 из-за повреждения.

25-летний хавбек стал пятым игроком, покинувшим расположение команды из-за проблем со здоровьем.

Ранее из сборной вынужденно уехали , , Сергей Петров и , который приехал в сборную уже с травмой.

и пропустили игру с Кипром (2:0) из-за небольшого дискомфорта. Однако они готовятся к матчу с Мальтой.

В августе в сборной России сменился медицинский штаб. Команду покинули Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский, пришли ассистент тренера по физподготовке Хуан Жозе Солла Агуар, физиотерапевты Карлос Алонсо Калвар и Хуан Антонио Мартинес Фернандес, врачи Михаил Вартапетов, Владимир Хайтин и Константин Моденов.