Смолов пришел с Карпиным на пресс-конференцию. Джикия и Баринов были капитанами сборной после этого

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался на тему появления форварда на пресс-конференции перед матчем квалификации ЧМ-2022 с Мальтой.

На предыдущих предматчевых встречах с прессой с Карпиным были Георгий Джикия и Дмитрий Баринов, которые затем носили капитанскую повязку в играх с Хорватией (0:0) и Кипром (2:0) соответственно.

– Федор на пресс-конференции потому, что так решили.

– Будет ли он капитаном?

– Может быть. Все капитаны – им может оказаться любой игрок. Если он окажется завтра на поле – может быть, будет капитаном, – сказал Карпин.

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