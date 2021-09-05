Дженсон Баттон: «Если Мазепин хочет провести хоть сколько-нибудь долгую карьеру в «Ф-1», ему нужно изменить свое отношение»

Чемпион «Формулы-1» 2009 года считает, что стоит не так резко и эмоционально реагировать на конфликтные ситуации.

Мазепин остался крайне недоволен действиями в субботней квалификации, и сумел ответить напарнику на старте воскресного , жестко отбив его атаку на прямой, в результате чего повредил переднее антикрыло на болиде Шумахера.

«Мне показалось, что Мазепин действовать чуть агрессивнее, чем следовало. Нельзя позволять себе эмоционально реагировать на подобные вещи, в этом и проблема. И в данном случае Никита очень уж быстро и резко сместился поперек трассы.

Не имеет значения, что случилось в квалификации, это не должно влиять на тебя – на твой пилотаж в гонке. А если это происходит – значит ты выбрал не тот вид спорта, потому что очень опасна.

Если Мазепин хочет провести хоть сколько-нибудь долгую карьеру в «Формуле-1», то ему нужно изменить свое отношение, свой подход. Потому что в данный момент он действует слишком агрессивно.

Нельзя так реагировать на подобные ситуации – ведь именно твои реакции на ошибки и определяют то, каким ты будешь гонщиком и человеком. Ты должен уметь преодолеть проблему, уметь оставить все в прошлом и двигаться дальше на следующий день. В данный момент, как мне кажется, у Мазепина в голове такого подхода нет. И он невероятно упорно и жестко боролся, только бы оставить позади напарника в самом начале гонки», – рассказал Баттон.

Мик Шумахер: «Мазепин чуть не вытолкал меня на пит-лейн. Надеюсь, у этого будут последствия»

Гюнтер Штайнер о последнем инциденте между Мазепиным и Шумахером: «Не думаю, что это был грязный маневр. Скажу так – для танго нужно двое»

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