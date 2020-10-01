7 сентября – День памяти погибшей команды ярославского «Локомотива». Прошло 10 лет после катастрофы

Сегодня, 7 сентября, исполняется 10 лет со дня авиакатастрофы, в которой разбился самолет с хоккеистами и тренерами ярославского «Локомотива».

Всего в ней погибло 44 человека, в том числе члены экипажа. Выжил всего один – бортпроводник Александр Сизов.

«7 сентября 2011 года произошла одна из самых страшных катастроф в истории российского и мирового спорта. Неподалеку от Ярославля потерпел крушение самолет, на борту которого находились парни из «Локомотива». Сегодня – десять лет без тех ребят.

В этот день мы всегда будем вспоминать погибших хоккеистов, тренеров и персонал команды «Локомотив». И без разницы — год, два, пять лет или десять. Важен не срок, важно то, что хранится в голове и в сердце. Те ребята будут с нами навсегда.

Вот уже десять лет в Ярославле в этот день десятки тысяч людей идут на Леонтьевское кладбище, едут на место трагедии или приносят цветы к памятнику у «Арены 2000». «Локомотив» – больше, чем клуб в этом волжском городе, он – его душа.

Мы будем помнить добрые дела , «мама, я чемпион мира» от Даниила Собченко, гол , когда тот «Локомотив» в последний раз победил в плей-офф КХЛ в матче с «Атлантом». Мы будем помнить волшебный хоккей и , а также крутые спасения от Стефана Лива.

Они были отличными хоккеистами, сыновьями, отцами и настоящими мужчинами. Для каждого из той команды мы легко найдем хорошие и добрые слова, потому что память о них не умрет никогда.

Сегодня, спустя десять лет, хочется сказать спасибо каждому из парней. Вы радовали миллионы людей своей игрой, дарили яркие эмоции и счастье, а также стали настоящими символами Ярославля – города, который без вас стал другим. То, как вы бились за цвета «Локомотива», за каждого из болельщиков – такое не забывается. Эта трагедия и правда изменила многое. Не только Ярославль. Хоккейный мир, болельщики, – все мы теперь другие.

Каждый из нас сегодня найдет добрые слова для «Локомотива». Пока мы помним о них – ребята живы. Наша команда навсегда. Мы помним», – говорится в материале на официальном сайте лиги.

10 лет без «Локомотива»: любовь и боль семей, потерявших родных