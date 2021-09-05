«Чирлидерши – это очевидный сексизм. Развлекать в полураздетом виде – роль девушки в архаичном обществе». Дмитрий Федоров о группах поддержки

Креативный продюсер КХЛ ТВ, комментатор Дмитрий Федоров прокомментировал решение «Ак Барса» отказаться от группы поддержки из девушек.

«Ак Барс» в предстоящем сезоне собирается отказаться от чирлидерш. Это не мировая революция – в нет групп поддержки.

1. Люди приходят смотреть на игру, а не на полуголые тела – мельтешение отвлекает.

2. Группы поддержки – это очевидный сексизм, рудимент эпохи, когда считалось, что женщины имеют в жизни лишь несколько специфичных функций, а остальное – дело мужчин. Развлекать в полураздетом виде – это как раз роль, отведенная девушке в архаичном обществе. Что-то вроде стриптиза под пиво и драки. Разве что купюры девушкам на хоккее не бросают. Вряд ли кому-то придет в голову на женском хоккее организовывать группу поддержки из танцующих парней.

3. Группы поддержки давали обществу неприкрытый намек – женщина может быть в центре внимания и добиваться всего в жизни не с помощью ума и способностей, а исключительно с помощью тела. Но современные женщины осваивают науки, добиваются успеха в бизнесе, искусстве, спорте, политике, продвигают новейшие технологии. Они хотят от мужчин уважения, а не пускания сладострастных слюней.

4. Вряд ли чирлидерши нравятся семейной аудитории, на которую ориентирована лига. Сомнительно, что детей нужно приучать к близости обнаженного тела и к большому количеству косметики на лице. Немолодые мамы вряд ли будут в восторге от того, что их мужья посматривают на молодых девушек, которые вертят попой у них под носом. И захотят ли они в следующий раз идти на хоккей, получив отрицательные эмоции?

5. Последняя причина – важнейшая! Экономия! Всем очевидно, что в спорте уже невозможно разбрасываться деньгами как в шальные нулевые годы. Лучше деньги, которые тратились на чирлидерш, направить в хоккейные школы, повысить зарплаты детским тренерам. Стоимость группы поддержки начинается от 2 млн рублей за год. Это нижняя планка, насколько мне известно.

Сочувствую девушкам, лишившимся заработка, но подозреваю, что скоро КХЛ задумается о целесообразности групп поддержки», – написал Федоров в инстаграме.

Красотки, которых мы больше не увидим в КХЛ. «Ак Барс» отказался от группы поддержки

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