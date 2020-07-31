«Я спросил Роналду: «Кто величайший футболист, против которого ты играл?» Он ответил: «Месси. Но это неправильный вопрос». Журналист Морган об ужине с Криштиану

Британский журналист и телеведущий Пирс Морган пересказал свою беседу с нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, в которой тот назвал форварда «ПСЖ» Лионеля Месси величайшим соперником, против которого когда-либо играл.
«Кто величайший футболист, против которого ты когда-либо играл?» – спросил я у Криштиану Роналду.
Это происходило в час ночи, мы были на освещенной свечами террасе его любимого ресторана в Турине. Тогда он еще играл за «Ювентус» и не принял решения о возвращении в «Манчестер Юнайтед».
Мы ужинали и ели прекрасную японскую еду и пили итальянское красное вино (я выпил куда больше, чем он) и болтали обо всем на свете, начиная со спорта и политики и заканчивая серийными убийцами.
Пришло время для большого вопроса. «Месси», – незамедлительно и решительно ответил он.
«Правда?» – спросил я, удивленный тем, что он назвал своего главного соперника.
«Определенно. Он лучший из тех, против кого я играл», – сказал Роналду и усмехнулся. – «Но, Пирс, ты задаешь неправильный вопрос».
«Хорошо, а какой вопрос правильный?»
«Тебе следует спросить у меня, кто является величайшим игроком…»
«Думаю, я знаю ответ», – ответил я, смеясь.
Роналду подмигнул, и мы чокнулись. Он считает, что является лучшим из всех, кто когда-либо играл в эту игру. И я согласен с ним», – написал Морган в своей колонке для Daily Mail.