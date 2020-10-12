«Ман Сити» потратил 1,08 млрд евро на состав. «МЮ» – 2-й, «ПСЖ» – 3-й, «Арсенал» – 8-й

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) представил свой рейтинг клубов из топ-5 лиг, потративших больше всего на формирование текущего состава.

На первом месте «Манчестер Сити», потративший на трансферы 1,08 млрд евро. Второй – (1,023 млрд евро), который сократил отставание от «Сити» со 192 до 57 млн млн евро. На третье место поднялся «ПСЖ» (939 млн евро).

Топ-10 клубов по затратам на нынешний состав команды:

1) «Манчестер Сити» (1,08 млрд евро, без учета бонусов – 1,017 млрд евро);

2) «Манчестер Юнайтед» (1,023 млрд евро, без учета бонусов – 866 млн евро);

3) «ПСЖ» (939 млн евро, без учета бонусов – 845 млн евро);

4) «Реал» (787 млн евро, без учета бонусов – 715 млн);

5) (780 млн евро, без учета бонусов – 736 млн);

6) (672 млн евро, без учета бонусов – 586 млн);

7) (657 млн, без учета бонусов – 573 млн);

8) «Арсенал» (630 млн, без учета бонусов – 579 млн);

9) (578 млн, без учета бонусов – 445 млн);

10) «Тоттенхэм» (551 млн, без учета бонусов – 477 млн).