«Есть риск не выступить на многих квалификационных соревнованиях перед Олимпиадой». Минспорта РФ о ситуации с визами США для россиян

Заместитель министра спорта России Алексей Морозов рассказал о проблемах с оформлением американских виз для российских спортсменов.

Ранее посольство США в Москве приостановило выдачу всех типов виз, кроме дипломатических.

«Нам все проблематичней стало получать визы по линии МИД в США, и у спортсменов есть риск не выступить на многих квалификационных соревнованиях перед Олимпиадой, большинство из которых проводится там. В течение недели мы отправим рекомендации по визам», – сказал Морозов.

В частности, из-за отсутствия виз российские легкоатлетки Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова пропустили этап «Бриллиантовой лиги» в США 21 августа.

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