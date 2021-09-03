«Британия столетиями колонизировала разные регионы, мы – нет. Приберегите игры с коленями для стран, где есть спрос». Венгерский историк написала Борису Джонсону

Видный венгерский историк и предприниматель Мария Шмидт, руководящая Музеем террора и рядом институтов, отреагировала на твит премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после матча квалификации ЧМ-2022 между Венгрией и Англией (0:4).

«Дорогой премьер-министр! Я шокирована вашим бесчувственным сообщением, осуждающим венгерских фанатов за предполагаемый расизм. Он отражает вашу типичную британскую колонизаторскую позицию.

Британские футболисты прибыли в нашу столицу в качестве гостей и привели венгерских болельщиков в ярость жестом, который мы считаем лицемерным (речь, вероятно, о преклонении колена перед матчем – прим. Sports.ru).

На протяжении столетий Британия колонизировала различные регионы мира, мы же никогда никого не колонизировали. Вот почему я советую вам приберечь ваши игры с коленями для стран, где на них есть спрос.

Вашими лживыми и демонстративными проявлениями британского морализаторства вы никак не способствуете отмене или искуплению совершенных поступков. И это не говоря уже о том, что мы, венгры, никогда ничего хорошего от Великобритании не получали.

Ответственность за Трианонский мирный договор и за ошибочный, преступный Версальский мирный договор в течение последних ста лет была смещена на Францию усилиями британских пиарщиков. Вот только сейчас уже никто не думает, что Великобритания, ведущая мировая держава на то время, следовала указаниям разоренной, поверженной Франции. Также в 1918 году британская блокада привела к голодной смерти почти миллиона немцев – и это после перемирия. Будь у Германии хоть капля мужества, она бы подняла этот вопрос.

И я говорю только о тех случаях, которые нам известны. Нам также известно, что во время Второй мировой войны миллионы индийцев погибли от голода из-за того, что их зерно изъяли британцы. И, разумеется, у вас не возникает проблем с расистскими оправданиями Черчилля – иначе вы бы его не считали образцом для подражания.

И мы никогда, повторяю, никогда не простим вас за то, что вы осенью 1944 года вместе со Сталиным разделили наш регион с помощью жалкой бумажки.

Но давайте вернемся к футболу. В финале Евро-2020 британские болельщики вели себя как отморозки – как это и было на протяжении десятилетий. Несколько фанатов были избиты, а темнокожие футболисты, не забившие пенальти, подверглись оскорблениям на почве расизма.

Ни принц Уильям, ни вы, присутствуя на игре, не поздравили президента Италии – а это действительно хамский поступок. Как и освистывание итальянского гимна. Поверженные англичане не дождались объявления итальянцев чемпионами, не проявили уважение к победителям.

Лондон из-за британских фанатов погряз в блевотине, моче и мусоре. Они прорывались через ограждения, проскакивали на стадион без билетов безо всякого контроля – и все это во время пандемии. Они вели себя как обычно. Я все еще жду наказания, которое будет к ним применено, потому по отношению к нам, конечно, примут показательные меры.

Борис Джонсон, вы возглавляете маленькую, разваливающуюся страну. Осознайте это и займитесь уборкой в собственном доме. Вам предстоит много дел», – сказано в открытом письме Шмидт.