Боттас подписал контракт с «Альфа Ромео» и покинет «Мерседес» по окончании сезона

Теги переходы Кими Райкконен Уильямс Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Джордж Расселл Альфа Ромео Авто

«Альфа Ромео» объявила о переходе Валттери Боттаса из «Мерседеса» в 2022 году. Как сообщается, контракт Боттаса с новой командой рассчитан на несколько лет.

Боттас выступает в составе немецкой команды с 2017 года, а до этого четыре сезона представлял «Уильямс». На счету финского пилота два вице-чемпионства, девять побед, 17 поулов и 63 подиума в «Формуле-1».

В следующем году «Альфа Ромео» покинет Кими Райкконен – чемпион мира 2007 года объявил о завершении карьеры в «Ф-1».

Ожидается, что место Боттаса в «Мерседесе» займет гонщик «Уильямса» Джордж Расселл.

Возможный новый напарник Хэмилтона в «Ф-1» дорисковался: опять рвался в топ-10 на болиде-ведре – но улетел в стену

Боттас – не просто пилот в лучшей команде «Ф-1»: 10 лет играл в хоккей, а теперь гоняет на веле по гравию и бегает в собственном дуатлоне с 2017-го

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья