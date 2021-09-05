Боттас подписал контракт с «Альфа Ромео» и покинет «Мерседес» по окончании сезона

«Альфа Ромео» объявила о переходе Валттери Боттаса из «Мерседеса» в 2022 году. Как сообщается, контракт Боттаса с новой командой рассчитан на несколько лет.
Боттас выступает в составе немецкой команды с 2017 года, а до этого четыре сезона представлял «Уильямс». На счету финского пилота два вице-чемпионства, девять побед, 17 поулов и 63 подиума в «Формуле-1».
В следующем году «Альфа Ромео» покинет Кими Райкконен – чемпион мира 2007 года объявил о завершении карьеры в «Ф-1».
Ожидается, что место Боттаса в «Мерседесе» займет гонщик «Уильямса» Джордж Расселл.
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