Глава «ПСЖ» о Суперлиге: «Сказочники и неудачники. Пока трое отщепенцев тратят силы и искажают правду, остальные идут вперед»

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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи, являющийся также руководителем Ассоциации европейских клубов, высказался на тему Суперлиги Европы.

«Я не стану тратить время на разговоры о 18 апреля и «не-такой-уж-и-Суперлиге». Не люблю останавливаться на сказочниках и неудачниках.

Всем вместе нам удалось защитить интересы европейского футбола. Мы полагались на решимость и силу президента УЕФА, противостоявшего этому полуночному перевороту. Он сказал, что мы победим, и мы победили.

Пока трое отщепенцев тратят силы, искажают правду и продолжают кричать в небо, остальные движутся вперед», – сказал Аль-Хелайфи, выступая в Женеве.

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