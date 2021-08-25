Глава «ПСЖ» о Суперлиге: «Сказочники и неудачники. Пока трое отщепенцев тратят силы и искажают правду, остальные идут вперед»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи, являющийся также руководителем Ассоциации европейских клубов, высказался на тему Суперлиги Европы.
«Я не стану тратить время на разговоры о 18 апреля и «не-такой-уж-и-Суперлиге». Не люблю останавливаться на сказочниках и неудачниках.
Всем вместе нам удалось защитить интересы европейского футбола. Мы полагались на решимость и силу президента УЕФА, противостоявшего этому полуночному перевороту. Он сказал, что мы победим, и мы победили.
Пока трое отщепенцев тратят силы, искажают правду и продолжают кричать в небо, остальные движутся вперед», – сказал Аль-Хелайфи, выступая в Женеве.