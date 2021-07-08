«Матч ТВ» вернул себе АПЛ, «Сочи» разгромил «Кешлю», Крым изобразили частью России на сайте Олимпиады и другие новости

1. «Матч ТВ» будет эксклюзивно показывать АПЛ с 2022 года. Контракт – на 6 лет, об этом сообщила Канделаки.

2. «Сочи» разгромил «Кешлю» в своем первом еврокубковом матче – 3:0. У Нобоа гол и две передачи. Игру пришлось проводить без зрителей, о чем сообщили лишь в день матча.

3. На сайте Олимпиады-2020 Крым изобразили частью России.

4. На игру «Рубина» со «Спартаком» пустят не больше 30% от вместимости «Ак Барс Арены». На матч «Химки» – «Зенит» могут пройти около тысячи зрителей, но у них должны быть QR-коды. «Ландскрона» призвала к бойкоту. «Ростов» и «Динамо» сыграют без зрителей.

5. Посредники предложили «Челси» подписать Азара. «Реал» готов продать его за 60 млн евро. Кроме того, «Мадрид» хочет за Варана около 70 млн евро. «МЮ» предлагает 40+5 млн. Сделка еще не заключена.

6. «Барселона» предложила Гризманна «Ман Сити» и «Тоттенхэму». Сам игрок хочет только в «Атлетико». «Ман Сити» подумывает избавиться от Стерлинга, Лапорта, Бернарду и Мареза. «Барсе» могут предложить их для обмена.

7. Игрок из академии «Кардиффа», заявил, что ему втирали в одежду бананы. Футбольная ассоциация начала расследование предполагаемых проявлений расизма.

8. ЦСКА представил форму на сезон. Гостевой комплект – в ретро-стиле с логотипом ОЛЛС.

9. Бывший игрок «Локомотива» Лысов завершает карьеру в 23 года. У него проблемы с сосудами.

10. ЦСКА подтвердил, что Дзагоев продлил контракт на 2 года.

11. Дриусси может уйти из «Зенита» в клуб МЛС.

12. Член Федерации футбола Италии заявил, что Эриксену не разрешат играть с дефибриллятором.

13. В рамках футбольного турнира Олимпиады Бразилия забила 4 мяча Германии, Мексика – Франции, Аргентина проиграла Австралии.

14. Новый клуб НХЛ «Сиэтл» показал домашний и гостевой свитера на драфте расширения.

15. Генменеджер «Сент-Луиса» подтвердил, что Тарасенко дал список клубов, в которые хотел бы перейти. Уэбер уже точно пропустит следующий сезон «Монреаля». «Каролина» обменяла Недельковича в «Детройт» на Бернье. «Филадельфия» отправила Гостисбеера и драфт-пики в «Аризону». «Рейнджерс» подписали контракт с Гудроу на 6 лет и 21,85 млн долларов. Холл остается в «Бостоне» на ближайшие 4 года и будет получать около 6 млн за сезон.

16. Леброн Джеймс стал первым игроком НБА, заработавшим миллиард долларов за карьеру.

17. В рамках вечера бокса в Москве Гассиев нокаутировал Валлиша, Алоян победил Мчанью.

18. Российская лучница Гомбоева потеряла сознание на олимпийских соревнованиях в Токио. Первую помощь оказали врачи команд Италии, Великобритании и США.

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