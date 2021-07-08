Патрис Эвра: «Инстаграм сразу же банит ню-фото, так что не говорите, что соцсети не могут бороться с расистами»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» считает, что соцсети предпринимают недостаточные усилия по борьбе с проявлениями расизма.

«Они могут сразу блокировать людей, но, извините, когда речь идет о новостях, связанных с коронавирусом, все соцсети реагируют сразу, включая твиттер. Инстаграм сразу же банит ню-фото. Так что не говорите, что соцсети не могут справляться с расистами.

Мне кажется, что все эти платформы просто дают людям возможность распространять расизм. Не говорите, что у них нет возможности бороться с этим», – сказал Эвра.