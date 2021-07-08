«Сочи» и «Кешля» сыграют без зрителей. Об этом сообщили в день матча, деньги за билеты вернут

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Матч второго отборочного раунда Лиги конференций между «Сочи» и азербайджанской «Кешлей» пройдет без зрителей.

«Сочи» сообщил об этом в день матча, сославшись на распоряжение регионального Роспотребнадзора.

«К сожалению, вместо ярких эмоций и вашей поддержки мы вынуждены проводить матч в совсем другой атмосфере.

Это очень печальная новость не только для болельщиков, но также для команды и для всего клуба.

В ближайшее время мы опубликуем решение о компенсации причиненных вам неудобств и подробную инструкцию по возврату денежных средств за билеты на этот матч. Мы приносим извинения за причиненные неудобства», – говорится в сообщении южан.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:00 по московскому времени.

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