«Эриксену не разрешат играть с дефибриллятором». Член Федерации футбола Италии о хавбеке

Член научно-технического комитета Франческо Браконаро высказался о том, сможет ли хавбек «Интера» Кристиан Эриксен играть в Серии А после имплантации ему кардиовертера-дефибриллятора.

« не сможет получить разрешение на игру в Италии.

Но если дефибриллятор будет удален, это будет означать, что вопрос с патологией решен, а значит, он сможет играть за , – заявил Браконаро в эфире Radio Kiss Kiss.

Эриксену установили кардиовертер-дефибриллятор. Что это такое и можно ли с ним играть в футбол?