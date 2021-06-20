«Эриксену не разрешат играть с дефибриллятором». Член Федерации футбола Италии о хавбеке

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Член научно-технического комитета Федерации футбола Италии Франческо Браконаро высказался о том, сможет ли хавбек «Интера» Кристиан Эриксен играть в Серии А после имплантации ему кардиовертера-дефибриллятора.

«Кристиан Эриксен не сможет получить разрешение на игру в Италии.

Но если дефибриллятор будет удален, это будет означать, что вопрос с патологией решен, а значит, он сможет играть за «Интер», – заявил Браконаро в эфире Radio Kiss Kiss.

Эриксену установили кардиовертер-дефибриллятор. Что это такое и можно ли с ним играть в футбол?

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