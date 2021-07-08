«Пациентка наша врушка». Уткин про опрос ВЦИОМ и слова Канделаки о раскрутке спорта «Матч ТВ»

Блогер Василий Уткин прокомментировал результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и посвященного популярности спорта.

Согласно итогам исследования, 97% россиян не знают имени ни одного российского спортсмена, участвующего на в Токио.

«Тут кто-то на днях дал большое хвастливое интервью о том, как удалось ей раскрутить спорт в России. Не будем показывать пальцем, хотя это была Тина Канделаки.

Беспрецедентно, ###, удалось! «Пациентка наша врушка» (с) Доктор Хаус», – написал Уткин.

Тина Канделаки: «Матч ТВ» раскрутил спорт. Покупая права, мы думаем, как их окупить, чем кардинально отличаемся»