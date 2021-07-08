Лапорта о контракте Месси: «Барса» уверена, что сократит ведомость зарплат или найдет устраивающую Ла Лигу формулу»

Президент «Барселоны» высказался о ситуации с контрактом форварда .

«Игрок сказал, что хочет остаться в клубе, тут сомнений нет. Мы движемся вперед в переговорах, все хотят увидеть один и тот же результат. Это мечта, которую мы хотим сделать явью. Надеюсь, подписание контракта скоро произойдет.

Нам нужно следовать определенным правилам, это понятно. Но мы уверены, что сможем или сократить зарплатную ведомость, или найти формулу, устраивающую Ла Лигу.

В Ла Лиге по этому поводу настроены доброжелательно, ее президент – первый, кто хочет видеть в чемпионате больших игроков вроде Депая. Есть проблема с финансовым фэйр-плей, но мы уверены, что решим ее», – заявил Лапорта.

Куман о контракте Месси: «И для «Барсы», и для Ла Лиги важно, чтобы лучший игрок в мире остался. Лапорта сказал мне не беспокоиться»