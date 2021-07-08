ЦСКА представил форму на сезон. Гостевой комплект – в ретро-стиле с логотипом ОЛЛС

представил три комплекта формы на сезон-2021/22.

Домашний комплект выполнен в традиционных красно-синих цветах.

Гостевая форма, посвященная 110-летию клуба, сделана в белом цвете и представлена в ретро-стиле. Вместо стандартной эмблемы ЦСКА на футболку нанесен логотип ОЛЛС (Общество любителей лыжного спорта) – команды, основанной в 1911 году, от которой ЦСКА ведет свою историю.

Третий комплект – фиолетовый. В его разработке были задействованы болельщики и футболисты армейцев.

Технический спонсор ЦСКА – компания .