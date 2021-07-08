«Сумма по контракту «Матч ТВ» с АПЛ кратно выше 7 млн евро за сезон, которые платил «Рамблер». Замгендиректора Sportrecs о правах

Заместитель гендиректора сервиса Sportrecs Иван Катанаев высказался о покупке телеканалом «Матч ТВ» прав на показ матчей .

«Я не буду писать, сколько заплатит за права АПЛ, потому что 100% подтверждения этой цифры у меня нет. Но эта сумма кратно выше того, что платил «Рамблер», который выплачивал около 7 млн евро за сезон. И эта сумма сопоставима с деньгами, которые получает сегодня РПЛ.

А это слова Тины буквально недавно – в начале июля: «На подходе контракт на английскую Премьер-лигу, хотя со Сбербанком бороться, конечно, сложно, потому что они уверенно готовы платить 100 млн евро и выше, считая, что пользователю Сбербанка очень нужен спорт. Мне кажется, это заблуждение, потому что пользователю банка в первую очередь нужен кешбэк, но в банке думают по-другому».

А что в итоге? В итоге «Матч» уверенно предложил цифру больше 100. Уверенно больше. По моей инфе – АПЛ в шоке и довольно потирают руки. Тут вообще ума не надо, чтобы получить этот контракт – высылаешь оффер, можно просто цифры написать, и тебе обратно просто присылают контракт. Подписывай, оплачивай.

Сколько весь российский спорт получит от «Матч ТВ» за свои трансляции в следующие 6 лет? Не получат и 20 млн евро за 6 лет все лиги и все федерации вместе взятые (РПЛ вынесем за скобки).

Недавно федерация регби подписала очередное соглашение с «Матчем» на новый сезон. По условиям этого соглашения – федерация оплачивает «Матчу» весь продакшн, отдает все права на ТВ и диджитал и не имеет права размещать контент чемпионата России ни на каких сторонних площадках. Ахренеть не встать.

Вот вам наши права, вот вам контент и вот вам деньги еще за весь ваш дорогущий продакшн. Чтоб я так жил. И никто из федераций и лиг об этом говорить не любит открыто.

P.S. РПЛ теперь надо не просрать момент – пусть торгуются от 100 млн евро за сезон. Деньги там есть, кранчик открыт», – написал Катанаев.