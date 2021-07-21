Генменеджер «Сент-Луиса» подтвердил, что Тарасенко дал список клубов, в которые хотел бы перейти

Генеральный менеджер «Сент-Луиса» Даг Армстронг рассказал о желании форварда сменить клуб.

«Через два дня после сезона мне позвонил агент Тарасенко и сказал, что, по его мнению, было бы лучше получить возможность [в другом месте]. Тарасенко дал список предпочтительных направлений», – сказал Армстронг.

Ранее сообщалось, что Тарасенко назвал руководству 10 клубов, в которые мог бы перейти – «Тампа» и «Вашингтон» в их числе.

В контракте игрока предусмотрен полный запрет на обмен. У хоккеиста осталось два года по действующему контракту с зарплатой 7,5 миллиона долларов.

Тарасенко уходит из «Сент-Луиса»: клуб провалил его лечение и кинул с нашивкой капитана. Игрок уже назвал команды, куда его можно менять

