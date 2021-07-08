Главный редактор «Матч ТВ» о покупке прав на АПЛ: «It’s coming home! Предложим зрителям лучший показ турнира»

Теги премьер-лига Англия телевидение Александр Тащин Матч ТВ Футбол

Главный редактор «Матч ТВ» Александр Тащин высказался после объявления о покупке телеканалом прав на показ матчей АПЛ.

«Вопрос относительно английской Премьер-лиги в федеральном эфире, пожалуй, самый частый, который у всех на устах в последнее время.

Сегодня мы рады объявить о том, что огромная работа коллектива сотрудников «Матч ТВ» увенчалась успехом – Англия теперь вновь на «Матче». У нас есть еще практически год, чтобы подойти к показу, наверное, лучшего в мире чемпионата во всеоружии. Мы хотим предложить нашим зрителям лучший показ этого турнира – на любом устройстве и на любой платформе.

Думаем, что сможем рассказать об этом более подробно уже зимой, а пока просто хотим всех поздравить с возвращением АПЛ на «Матч»! It’s coming home!» – сказал Тащин.

Опрос

АПЛ через год вернется на «Матч». Рады?
10586 голосов
Да! Надеюсь бесплатно смотреть топовые матчи
52%
Тина Канделаки
Нет, нравилось смотреть на Окко
48%
Владимир Стогниенко

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