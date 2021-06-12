Юный футболист заявил, что игроки академии «Кардиффа» втирали ему в одежду бананы. FA ведет расследование против клуба из-за расизма

ассоциация Англии (FA) проводит расследование в отношении из-за расизма в адрес юного футболиста клуба, сообщает The Athletic.

По данным источника, футболист младше 14 лет рассказал представителям FA, которые ведут расследование, что слышал обезьяньи звуки в свой адрес. Также он сообщил, что партнеры по команде втирали ему в одежду бананы. Это случилось во время поездки команды на выездной матч.

В отчете организации говорится, что сотрудники клуба не отреагировали должным образом на расизм в адрес футболиста. Ему посоветовали не обращать внимание на поведение других ребят, а тренер сказал 14-летнему игроку почистить одежду.

Директор «Кардиффа» сообщил, что расследование в отношении клуба действительно ведется: «Мы можем подтвердить, что в FA поступила жалоба. Предположительно, один из воспитанников академии столкнулся с расизмом и унижениями со стороны других детей».

Отмечается, что после этой ситуации футболист принял решение покинуть академию клуба.

Юного футболиста поддерживает организация Kick It Out, которая ведет борьбу с расизмом и дискриминацией, а также организация PlayerNet.